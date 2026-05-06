Trabzon Hava Durumu! 06 Mayıs Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 11 dereceye düşecektir. Trabzon'un mayıs ayındaki ortalama sıcaklık değerlerine yakın bir seyir gözlemleniyor.

Bugün, Trabzon'da hava genel olarak bulutlu geçecek. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Serin hava koşulları nedeniyle kat kat giyinmek rahat etmenize yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Trabzon'da daha ılıman olacak. Perşembe günü sıcaklığın 16 derece civarına çıkması bekleniyor. Güneşli ve bulutlu bir hava öngörülüyor. Cuma günü sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor. Bu gün bulutların arasından güneşin ara ara kendini göstermesi muhtemeldir. Cumartesi günü ise hava 18 dereceye çıkacak. Güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Bu hazırlık, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.