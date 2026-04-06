Trabzon Hava Durumu! 06 Nisan Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 6 Nisan Pazartesi günü sabah saatlerinde yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 8 derece civarında seyredecek. Nem oranı %95 civarında olacak. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında esmesi öngörülüyor.

7 Nisan Salı günü Trabzon'da güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 15 derece civarında olacak. 8 Nisan Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklıklar 12 derece civarında gerçekleşecek. 9 Nisan Perşembe günü bulutların arasından ara ara güneş görülecek. Sıcaklık 12 derece civarında kalacak.

Yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı, astım ve alerji hastaları için risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken bu durumu göz önünde bulundurmak iyi bir fikir.

