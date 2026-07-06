Trabzon Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Temmuz 2026 Pazartesi, Trabzon'da hava durumu. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 25 derece civarında. Gece ise 22 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüzleri 27 dereceye kadar çıkabilir. Akşam saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar hızı 11 km/saat ile 32 km/saat arasında değişiyor. Rüzgar güneybatı yönünden esecek. Nem oranı yüzde 73 civarında.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da hava durumu farklı olacak. 7 Temmuz Salı günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. 8 Temmuz Çarşamba günü bulutlu ve güneşli günler olacaktır. 9 Temmuz Perşembe ise bol güneş ışığı ile sıcaklık 25-28 derece arasında değişebilir.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarıda şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksekse hafif, nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüz sıcaklıklar yükseldiğinde, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

Trabzon'da 6 Temmuz Pazartesi günü hava durumu zaman zaman yağışlıdır. Önümüzdeki günlerde hava daha güneşli ve sıcak olacaktır. Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak, konforlu ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.