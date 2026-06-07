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Trabzon Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu oldukça güzellik sunuyor. Gündüz sıcaklıkları 23 - 24 derece arasında, gece ise 18 - 19 derece civarında olacaktır. Genellikle güneşli bir gün geçmesi bekleniyor. Yağış ihtimali düşüktür. Bu ideal koşullar, açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri gibi dış mekan aktiviteleri için mükemmel fırsatlar sunmaktadır. Trabzon'un güzelliklerini keşfetmek için bu tarihi değerlendirin.

Trabzon Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu güzel olacak. Karadeniz ikliminin etkisiyle hava ılık hissettirecek. Gündüz hava sıcaklığı 23 - 24 derece arasında bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 18 - 19 derece civarında olacak. Genellikle güneşli bir gün olması tahmin ediliyor. Yağış ihtimali düşük seviyelerde kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Bugünkü hava durumu, Trabzon'un Haziran ayındaki ortalama koşullarını yansıtıyor. Gündüz sıcaklıkları 23 - 24 derece civarında. Geceleri ise hava 18 - 19 dereceye düşecek. Bu, Karadeniz ikliminin karakteristik özelliğidir. Ayrıca bu dönemde yağış ihtimali de düşük seviyelerde kalacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde seyredecek. 8 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı yine 23 - 24 derece olacak. 9 Haziran Salı günü de 23 - 24 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Her iki gün de güneşli geçeceği düşünülüyor. Yağış ihtimali çok düşük kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem devam ediyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için çeşitli planlar yapabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri düzenleyin ya da doğa yürüyüşleri yapın. Deniz kenarında zaman geçirmeyi de düşünebilirsiniz. Gündüz hafif giysiler tercih etmeniz uygun olur. Akşamları ince bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gece sıcaklıkları 18 - 19 derece civarında olacağı için serinliğe karşı hazırlıklı olun.

Trabzon'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu gerçekten ideal. Açık hava etkinlikleri için koşullar oldukça uygun. Bu tarihi değerlendirin ve Trabzon'un doğal güzelliklerini keşfedin. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar bekleniyor. Havanın keyfini çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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