Trabzon Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 7 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle açık ve ılımandır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 14 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden esiyor. Rüzgar hızı saatte 18 kilometre olarak bekleniyor. Nem oranı %47 civarında bulunacak. Bu koşullar, Trabzon'daki hava durumunu ılıman ve açık olarak tanımlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Ocak Perşembe günü muhtemel sağanak yağışlar görülecek. 9 Ocak Cuma günü yağmur geçişleri bekleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü bulutlu bir başlangıç yapılacak. Ardından güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 14 ile 20 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 7 ile 14 derece arasında olacak. Trabzon'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Yağışlı günler de dahil olmak üzere ılıman koşullar bekleniyor.

Bu dönemde, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih etmelisiniz. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgârın etkisini azaltacak giysiler giyilmesi önerilir. Sıcaklıkların 14 ile 20 derece arasında değişmesi nedeniyle kat kat giyinmek faydalıdır. Bu şekilde, Trabzon'daki hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olabilirsiniz.