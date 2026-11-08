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Trabzon Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 8 Kasım 2026 Pazar günü hava durumu, tipik sahil ikliminin etkileriyle 20 derece civarında seyredecek. Bulutlu hava ve hafif rüzgar, gün boyunca keyifli bir atmosfer sunacak. Nem oranı, serin hissetmeye neden olabilirken, gün batımında sıcaklık 18 dereceye düşecek. Dışarıda olanların uygun giysi ve şemsiye bulundurmaları önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak.

Trabzon Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Trabzon, 8 Kasım Pazar 2026 tarihinde, tipik sahil ikliminin etkilerini gösteriyor. Bugünkü hava durumu genel olarak 20 derece civarında. İklim, serin ama rahat bir atmosfer sunuyor. Gün boyunca hissedilen hafif rüzgar, havayı canlandırıyor. Bulutlu bir hava bekleniyor. Bu, Trabzon’un doğal güzelliklerini ön plana çıkarıyor. Yağış ihtimali düşük. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde hafif bir yağış bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler, uygun bir giysi bulundurmalı.

Hava durumu hakkında bilgi verirken, Trabzon’un denizle olan yakınlığı da dikkate alınmalı. Nem oranı, hava sıcaklığını etkiliyor. Nem, havayı daha serin hissetmemize neden olabilir. Özellikle gün batımından sonra sıcaklık 18 derece civarına düşecek. Dışarıda olanların, üşümemek için üzerlerine bir şey almaları faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 9 Kasım itibarıyla sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Yine bulutlu bir hafta olacak, ancak güneş arada kendini gösterecek. Hava şartları, bitki örtüsü ve tarımsal faaliyetler için önemli. Bu nedenle çiftçiler, çalışmalarını doğru planlamalı. İklimsel koşullar değişse de, Trabzon’un doğal güzellikleri her zaman eşsiz manzaralar sunar.

Hava durumu koşullarına uyum sağlamak için önlemler almak önemli. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek gerekir. Ayrıca giyinmeye dikkat etmek, ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmayı sağlar. Yağışlı günler için şemsiyelerinizi bulundurmak, aniden bastıracak yağışlardan korunmak açısından faydalı olabilir.

Trabzon’da 8 Kasım 2026 Pazar günü hava durumu, deniz ikliminin olumlu etkileriyle dolu. Havanın serin ama canlı yapısı, bu güzel şehri keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor. İklim koşullarına dikkat etmek, günlük yaşantınızı kolaylaştıracak. Ayrıca, keyifli deneyimler yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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