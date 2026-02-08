Trabzon Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 8 Şubat 2026 Pazar günü serin ve yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklık 8 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %67 dolaylarında olacak. Rüzgar hızı ise saatte 17 kilometreye ulaşacak. Gün doğumu saati 07:24'tür. Gün batımı ise 17:47 olarak tahmin ediliyor.

Dışarı çıkarken su geçirmeyen kıyafetler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar seçmek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı hava koşulları için dikkatli olmamız gerekiyor. Rüzgar etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günler için hava durumu değişkenlik gösterebilir. 9 Şubat Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 5 ile 10 derece arasında olacak. 10 Şubat Salı günü yağmur ihtimali var. Bu günde sıcaklık 7 ile 8 derece arasında seyredecek. 11 Şubat Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık 8 ile 11 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek elzemdir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Seyahat planlaması yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Bu, olası aksaklıkların önüne geçebilir.