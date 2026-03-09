Trabzon Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'daki hava durumu 9 Mart 2026 Pazartesi günü açık ve serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında. Gündüz hava az bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu hale gelecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye iniyor. Hava yine parçalı bulutlu kalmaya devam edecek.

Rüzgar sabah saatlerinde güney yönünden esecek. Hızı 7 kilometre/saat olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı yine 7 kilometre/saat kalacak. Akşam saatlerinde rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı 5 kilometre/saat olacak. Gece saatlerinde kuzeybatı yönünden esecek. Hız 1 kilometre/saat ile devam edecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %81 olacak. Gündüz saatlerinde %73 seviyesine düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %85'e çıkacak. Gece saatlerinde ise %77 seviyesine gerileyecek.

Hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu. Gündüz ortalama sıcaklık 6 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava nemli olurken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmeyen ayakkabılar da gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 10 Mart Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 10 derece civarında olacak. 11 Mart Çarşamba günü parlak güneş ışığı görülecek. Sıcaklık yine 10 derece civarında kalacak. 12 Mart Perşembe günü de güzel bir hava bekleniyor. Sıcaklık 11 derece civarında olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek çok önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı dikkat edilmelidir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak gerekir. Olası aksaklıkların önüne geçmek için hava durumu inceledilmelidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.