HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 9 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu açık ve serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarındayken, akşam saatlerinde 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Gün boyunca hava parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar sabah 7 kilometre/saat ile güneyden esecek. Nem oranı ise sabah %81, akşam ise %85 seviyelerine çıkacak. Kalın giysiler ve su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmesi öneriliyor. Hava koşullarına dikkat edilmesi önem taşıyor.

Trabzon Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'daki hava durumu 9 Mart 2026 Pazartesi günü açık ve serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında. Gündüz hava az bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu hale gelecek. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye iniyor. Hava yine parçalı bulutlu kalmaya devam edecek.

Rüzgar sabah saatlerinde güney yönünden esecek. Hızı 7 kilometre/saat olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı yine 7 kilometre/saat kalacak. Akşam saatlerinde rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı 5 kilometre/saat olacak. Gece saatlerinde kuzeybatı yönünden esecek. Hız 1 kilometre/saat ile devam edecek.

Nem oranı sabah saatlerinde %81 olacak. Gündüz saatlerinde %73 seviyesine düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %85'e çıkacak. Gece saatlerinde ise %77 seviyesine gerileyecek.

Hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu. Gündüz ortalama sıcaklık 6 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava nemli olurken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmeyen ayakkabılar da gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 10 Mart Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 10 derece civarında olacak. 11 Mart Çarşamba günü parlak güneş ışığı görülecek. Sıcaklık yine 10 derece civarında kalacak. 12 Mart Perşembe günü de güzel bir hava bekleniyor. Sıcaklık 11 derece civarında olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek çok önemlidir. Sabah ve akşam serinliğine karşı dikkat edilmelidir. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak gerekir. Olası aksaklıkların önüne geçmek için hava durumu inceledilmelidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Soğuk hava geri göndüBir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Soğuk hava geri göndü
İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattıİran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.