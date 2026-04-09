Trabzon Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Öğleden sonra bulutlar arasından güneş zaman zaman görünecek. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 8 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Bu durum hava koşullarını daha da nemli hale getirecek. Rüzgarın hızı 6 km/saat civarında. Rüzgar, doğu yönünden esecek. Bu nedenle Trabzon'da hava durumu değişken olacak. Sabah hafif yağmurlar görülecek. Öğleden sonra ise aralıklı güneşli bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde değişkenlik gösterecek. 10 Nisan Cuma günü yer yer sağanakların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 8 derece civarında kalacak. 11 Nisan Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar görülecek. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 10 derece, gece ise 7 derece olacak. 12 Nisan Pazar günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 derece, gece ise 8 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye bulundurmak da olumsuz hava koşullarından korunmaya yardımcı olacaktır.

