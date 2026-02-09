Trabzon Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 9 Şubat Pazartesi 2026 günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 5 derece olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 3 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, Trabzon'da hava durumunun yağmurlu ve serin olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 10 Şubat Salı günü hava sıcaklığı 7 derece olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 11 Şubat Çarşamba günü ise sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Yer yer sağanak yağışlar görülecek. 12 Şubat Perşembe günü hava ısınacak. Sıcaklık 14 derece civarına ulaşacak. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmalısınız. Bu, günlük planlarınızı daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Bugün ve önümüzdeki günlerde yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyinmelisiniz. Ayrıca uygun ayakkabılar seçmeniz önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalısınız. Rüzgar etkisini azaltacak giysiler seçmelisiniz. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak günlük planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.