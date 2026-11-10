Trabzon Hava Durumu! 10 Kasım Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da, 10 Kasım Salı 2026 tarihinde hava durumu serin. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında. Sabah saatlerinde hissedilen serinlik, öğleye doğru daha ılıman hale geliyor. Trabzon'un karakteristik bulutlu gökyüzü, bugün de mevcut. Gün boyunca yer yer kapalı bir hava hakim. Hava durumu, dışarıda vakit geçirecek olanlar için dikkatli olunmasını gösteriyor.

Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Öğle saatlerinde sıcaklık ortalama 21 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık düşebilir. Bulutların arasından güneş zaman zaman görünebilir. Trabzon iklimi sürprizlere açık. Bu nedenle dışarı çıkarken kıyafet seçiminde dikkat etmek önemli.

Önümüzdeki günlerde dikkat çekici hava değişiklikleri olabilir. Salı gününden itibaren çarşamba ve perşembe günlerinde soğuma bekleniyor. Sıcaklıklar 17 ile 19 derece arasına düşebilir. Zaman zaman yağışlı havalar görülebilir. Bu durum şehrin iklim yapısının değişebileceğini gösteriyor. Havanın genel olarak kapalı geçmesi öngörülüyor. Zaman zaman hafif yağışlar görülebilir.

Ani hava değişikliklerine karşı önlem almak önemlidir. Dışarı çıkarken yağışlar için yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olabilir. Su geçirmeyen giysiler giymek sağlığı koruyabilir. Sabah serinliği nedeniyle kat kat giyinmek de uygunluk sağlar. Yerel hava koşullarını takip etmek, aktivitelerinizi planlamanızı kolaylaştırır.

Trabzon'da 10 Kasım Salı günü için hava durumu serin ve değişken. Anlık sürprizler sunan bir tablo mevcut. Hava durumu hakkında dikkatli bir planlama, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur. Önümüzdeki günlerde hazırlıklı olmak, kış zorluklarıyla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.