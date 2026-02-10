Trabzon Hava Durumu! 10 Şubat Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu, tipik kış koşullarını gösteriyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 7 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 19 kilometre civarında seyredecek. Gün doğumu saat 07:22. Gün batımı ise 17:49 olarak hesaplanmıştır.

Trabzon'un kış aylarındaki hava durumu, tipik özellikleri yansıtıyor. Kış aylarında hava sıcaklıkları genellikle 0 ile 8 derece arasında değişir. Yağışlı gün sayısı da yüksektir. Bu dönemde nem oranı artmaktadır. Bu, hava koşullarını soğuk ve nemli hale getirir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 6 ile 9 derece arasında olacak. Yağmurlu bir gün bekleniyor. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklık 13 ile 16 derece arasında olacak. Havanın daha sıcak ama yağmurlu olacağı öngörülüyor.

Bu hava koşullarında uygun giysiler giymek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve doğru ayakkabılar giymeniz yararlı olacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez bir mont tercih edilmelidir. Düşük sıcaklıklarda kat kat giyinmek, vücut ısısını koruyacaktır.

Trabzon'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu, yağmurlu ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Planlarınızı yaparken uygun önlemleri almanız gerekecek.