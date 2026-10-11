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Trabzon Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 11 Ekim 2026 Pazar günü hava durumu, Karadeniz ikliminin etkisiyle belirginleşiyor. Gün sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak, ancak öğleden sonra hafif yağışlar bekleniyor. Hava koşullarındaki ani değişimlere hazırlıklı olmak, özellikle dış mekan etkinliklerini planlarken büyük önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 18 ila 24 derece arasında dalgalanacak; akşam saatlerinde serin hava etkili olacak.

Trabzon Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon'da hava durumu, 11 Ekim 2026 Pazar günü Karadeniz ikliminin etkisiyle belirginleşecek. Hava sıcaklığı 19 ila 22 derece arasında olacak. Güneşli bir gün geçecek. Ancak, ilerleyen saatlerde kapalı hava koşulları görülebilir. Öğleden sonra hafif yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, şehrin doğal güzelliklerini besleyecek.

Bugünkü hava durumu ile ilgili değerlendirme yaparken, serin bir esinti hissedilecek. Yaz mevsiminin sıcak günleri geride kaldı. Hazırlıklı olmak önemli. Trabzon’un iklimi ani hava değişimlerine açık. Dışarıda plan yapmadan hava koşullarını kontrol etmekte fayda var. Aksi halde, planladığınız etkinlikler olumsuz etkilenebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ise mevsim normallerine uygun olacak. Sıcaklık değerleri 18 ila 24 derece arasında dalgalanacak. Gün içerisinde değişken hava durumları bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Bu nedenle akşam dışarıda olanlar, kalın giyinmelidir.

Bahar aylarında olduğu gibi bağışıklık sistemini güçlü tutmak önemli. Soğuk ve rüzgarlı günlerde vücut ısısını korumak gerekiyor. Dışarıda yapacağınız aktiviteleri planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Doğa yürüyüşleri ve piknik gibi etkinlikler planlayanlar, hava tahminlerini takip etmelidir.

Trabzon'daki hava durumu değişkenlik gösterebilir. Bu duruma hazırlıklı olmak önemlidir. Gerekli önlemleri alarak doğanın tadını çıkarmak mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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