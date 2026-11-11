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Trabzon Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 11 Kasım 2026'da hava durumu yağışlı geçiyor. Bu durum, şehrin doğal güzelliklerini ön plana çıkarıyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, nem oranı yüksektir. Yeşil alanlarda yürüyüş yapacaklar için hava koşulları olumlu, ancak ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı. Dışarıda geçireceğiniz zaman için kat kat giyinmek ve şemsiye almak, keyifli bir deneyim yaşamanızı sağlayacaktır.

Trabzon Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Trabzon'da, 11 Kasım 2026 tarihinde hava durumu yağışlı. Bu durum, şehrin doğal güzelliklerini belirgin hale getiriyor. Hava sıcaklıkları ortalama 20 derece civarındadır. Nem oranı oldukça yüksek, bu da hava koşullarını zorlaştırıyor. Bugün serin ama keyifli bir atmosfer bizleri bekliyor.

Yağışların etkisiyle Trabzon’un tabiatı bir başka güzelleşiyor. Hava şartları, özellikle yeşil alanlarda yürüyüş yapacaklar için olumlu. Ancak dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında. Dışarıda aktiviteleri etkilemiyor ama şemsiye almanızı gerektiriyor.

Gelecek günlerde hava durumu tahminleri yapılmakta. Trabzon’un iklim özellikleri göz önüne alındığında, sıcaklık yer yer 18-21 derece arasında değişecek. Ayrıca yağışlı günler yaşanabilir. Bunun yanında güneşin de ara sıra yüzünü göstermesi bekleniyor. Tabiatın döngüsünde güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız.

Bu tür hava koşullarında dışarı çıkarken kat kat giyinmek iyi bir fikir olabilir. Özellikle sabah saatlerinde hava serin olabiliyor. Hafif bir mont veya yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Ayrıca dışarıda geçireceğiniz zamanı planlarken yağmur ihtimalini göz önünde bulundurun. Bu, gününüzü daha keyifli geçirecektir.

Trabzon’daki hava durumu hem serin hem de yeşil alanlar açısından zengin bir deneyim sunuyor. Şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın. Giysilerinizi kat kat düzenleyin. Hava koşullarıyla uyum içinde olmak sağlığınız ve keyfiniz için önemli.

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hava durumu Trabzon
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