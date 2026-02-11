HABER

Trabzon Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 11 Şubat 2026 Çarşamba günü, sabah saatlerinde 8 derece olan hava sıcaklığı, gündüz 10 dereceye yükselecek. Gün boyunca parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hafif yağışların beklendiği bu günde rüzgar hızı 9 km/saat ile başlayıp, akşamda 6 km/saat seviyelerine inecek. Nem oranı %78 ile %85 arasında değişecek. Dışarıda geçireceğiniz zaman için su geçirmez giysiler tercih etmeniz öneriliyor.

Seray Yalçın

Trabzon'da 11 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde 8 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu bir şekilde başlayacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Hafif yağışların da beklendiği ifade ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında kalacak. Hava yine parçalı bulutlu olacak. Rüzgar sabah saatlerinde 9 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgarın hızı 12 km/saat olacak. Akşamda 6 km/saat, gece saatlerinde ise 5 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı gün boyunca %78 ile %85 arasında değişecek.

Trabzon'un tipik Şubat ayı koşullarına uygun bir gün öngörülüyor. Serin ve yağışlı bir hava durumu bekleniyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Aynı zamanda rüzgarın hızının değişkenlik göstereceğini unutmamak gerekir. Rüzgar geçirmez bir mont veya ceket giymek rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman koşullar gösteriyor. 12 Şubat Perşembe günü için kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15 derece civarına yükselecek. 13 Şubat Cuma günü ise çok bulutlu bir hava olacak. Sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. 14 Şubat Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu günlerde sıcaklık 18 derece civarında kalacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da faydalıdır.

Trabzon'da 11 Şubat 2026 Çarşamba günü serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde daha ılıman ve değişken hava koşulları hakim olacak. Hava durumuna uygun giyinmek gününüzü daha keyifli hale getirecektir.

