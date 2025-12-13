HABER

Trabzon Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da hava durumu, 13 Aralık 2025 Cumartesi itibarıyla yağmurlu ve serin. Gündüz sıcaklıklar 12 dereceye ulaşacakken, gece ise 8 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar ve düşen sıcaklıklar bekleniyor. Hava koşullarına uygun olarak şemsiye, yağmurluk bulundurmak önemli. Rüzgar hızı 20 km'ye kadar çıkabilir. Sıcak içecekler tüketmek ve kat kat giyinmek de öneriliyor. Hazırlığınızı yapmayı unutmayın.

Doğukan Akbayır

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi. Trabzon'da hava durumu, zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz sıcaklığı 12 derece civarında. Gece ise sıcaklık 8 derece civarına düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 20 kilometreye kadar çıkabilir. Trabzon'da hava durumu yağmurlu ve serin.

14 Aralık Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 10 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 6 derece civarında seyredecek. 15 Aralık Pazartesi günü de yine sağanaklar görülecek. Gündüz sıcaklık 11 derece, gece 8 derece civarında olacak. 16 Aralık Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık gündüz 10 derece, gece 7 derece olacak.

Bu dönemde yağışlı ve serin hava koşulları var. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı. Rüzgar hızı artabilir. Bu yüzden rüzgarın etkisini azaltacak uygun kıyafetler tercih etmek önemli. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kat kat giyinmek iyi olacaktır. Ayrıca sıcak içecekler tüketmek de iyi bir fikir.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava durumu yağmurlu ve serin. Bu koşullara uygun hazırlık yapmanız gerekli. Dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirebilirsiniz.

