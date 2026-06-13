Trabzon Hava Durumu! 13 Haziran Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Haziran 2026 Cumartesi, Trabzon'da hava durumu sıcak ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 24 derece. Akşam saatlerinde sıcaklık 23 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Gece sıcaklık 21 dereceye düşebilir. Hafif yağışlı koşullar bekleniyor. Trabzon'daki hava durumu, sıcak ve bulutlu bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 21 derece civarında olacak. 15 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 22 derece olacak. 16 Haziran Salı günü ise sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Bu günlerde hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar hızı saatte 2-3 kilometre civarında, kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranları %70-80 arasında değişecek. Trabzon'daki hava durumu, ılıman ve açık hava koşullarıyla devam edecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur. Nem oranı yüksek. Bu nedenle terleme yoluyla su kaybını önlemek için su içmek önemli. Rüzgar hızı düşük. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneş ışınlarının etkili olduğu saatlerde güneş koruyucu ürün kullanmalısınız. Hava sıcaklığı 20-23 derece civarında. Rahat bir giyim tercihi yapabilirsiniz.