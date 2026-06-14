Trabzon Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu değişken. Şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık ise 21 derece civarında olacak. Bu, tipik bir yaz günü değil. Bahar aylarını anımsatan bir atmosfer var.

Bugünkü hava, sabah saatlerinde çok bulutlu. Sıcaklık 21 derece civarındadır. Öğle saatlerinde sıcaklık 21 ile 22 derece arasında seyredecek. Bu saatlerde şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 ile 19 dereceye düşecek. Yağışlar, akşam saatlerinde de devam edecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman olacak. 15 Haziran Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 23 ile 24 derece arasında olacak. 16 Haziran Salı günü, bol güneş ışığı altında hava sıcaklığı 25 ile 26 dereceye ulaşacak. 17 Haziran Çarşamba günü benzer bir hava durumu bekleniyor. Sıcaklık 26 ile 27 derece civarında olacak.

Bu dönemde özellikle 14 Haziran'da beklenen yağışlar dikkate alınmalı. Dışarı çıkarken su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Önümüzdeki günlerde açık hava etkinlikleri için daha uygun bir dönem olacak.

Trabzon'da 14 Haziran 2026 Pazar günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sonraki günler ise daha ılıman ve güneşli geçecek. Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak, günlük planları kolaylaştırabilir.