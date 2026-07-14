Trabzon Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu güzellik sunuyor. Karadeniz İklimi etkisiyle ılık bir gün bekleniyor. Gündüz hava sıcaklığı 25 - 26 derece civarında olacak. Gece ise hava 19 - 20 dereceye düşecek. Hava genellikle az yağışlı geçecek. Nem oranı %70 civarında seyrederken, rüzgar hızı 2 - 3 km/saat arasında değişecek.

Bu günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Gündüz hafif giysiler rahatlık sağlayacak. Akşam serinliğine karşı ince bir ceket almak faydalı olacaktır. Güzel havayı değerlendirmek için piknik yapabilirsiniz. Ayrıca açık hava yürüyüşlerine çıkmak da iyi bir seçenek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 25 - 26 derece civarında olacak. 16 Temmuz Perşembe günü zaman zaman yağmur ve gök gürültüsü bekleniyor. 17 Temmuz Cuma günü hava parçalı az bulutlu olacak.

Açık hava etkinlikleri planlarken hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Özellikle 16 Temmuz için yağış ihtimali mevcut. Bu tarihte planladığınız etkinlikleri esnek tutmanızda fayda var. Nem oranının yüksek olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Bol su içmeyi ve hafif giysiler tercih etmeyi unutmayın.