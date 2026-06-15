Trabzon Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da, 15 Haziran Pazartesi 2026, hava durumu keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 23 derece olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 17 ile 18 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Hava genel olarak açık olacak. Nem oranı %72 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 3 kilometreye ulaşacak. Bugünkü hava, rahat ve keyifli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Haziran Salı günü sıcaklık 24 ile 25 derece arasında olacak. 17 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 25 ile 26 dereceye ulaşacak. Bu sıcaklıklar, Trabzon'un yaz aylarına yaklaştığını gösteriyor. Nem oranı %65 ila %70 arasında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı saatte 2 ile 3 kilometre arasında olacak. Bu durum, önümüzdeki günlerin hava durumu hakkında fikir veriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olmalısınız. Özellikle öğle vakitlerinde güneş koruyucu kullanmak önemlidir. Ayrıca, nemin yüksek olduğu günlerde bol su içmelisiniz. Vücudunuzun su dengesini korumak faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif olacağı günlerde açık hava etkinlikleri için ideal koşullar oluşacaktır. Bu nedenle, Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli görünüyor.