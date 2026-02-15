HABER

Trabzon Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Sıcaklıkların 12 ila 16 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %51 civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de hava genel olarak ılıman özellikler gösterecek. 16 Şubat kısmen güneşli, 17 ve 18 Şubat bulutlu geçecek. Açık hava etkinlikleri için bu hava koşulları idealdir. Hazırlıklı olmak, ani hava değişimlerine karşı faydalı olacaktır.

Zeynel Eren Ölüç

15 Şubat 2026 Pazar günü, Trabzon'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 12 ile 16 derece arasında değişecek. Nem oranı %51 civarında olacak. Rüzgarın hızı 7.52 km/saat olarak bekleniyor. Trabzon'daki hava durumu, güneşli ve ılıman bir hava sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman olacak. 16 Şubat 2026 Pazartesi günü, hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklıklar 11 ile 14 derece arasında olacak. 17 Şubat 2026 Salı günü, hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 ile 11 derece arasında değişecek. 18 Şubat 2026 Çarşamba günü, hava yine bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 6 ile 19 derece arasında değişiklik gösterecek. Bu bilgiler, Trabzon'daki hava durumu hakkında fikir veriyor.

Ilıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal. Ancak, bulutlu günlerde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak faydalı. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanız iyi olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarın hızı zaman zaman artabilir. Rüzgarlı günlerde şapka veya başlık kullanmak, başınızı koruyacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmamalısınız.

Trabzon'da bu hafta hava durumu genel olarak ılıman ve keyifli olacak. Günlük planlarınızı yaparken bu hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
