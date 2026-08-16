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Trabzon Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu ılık ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 25-27 derece arasında kalırken, akşam saatlerinde 22-24 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden eserek saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı ise %55 ile %88 arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları etkili olacak ve hafif yağışlar görülebilecek. Dışarıda dikkatli ve hazırlıklı olmak önemli.

Trabzon Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu ılık ve yağışlı olacak. Bu durum, Karadeniz İklimi'nin etkisiyle gerçekleşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25-27 derece civarında kalacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 22-24 derece arasında olacak. Yağışların devam etmesi muhtemel görünüyor. Rüzgar kuzey yönünden eserek saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı %55 ile %88 arasında değişecek.

Trabzon'daki hava durumu, tipik bir Ağustos gününü yansıtıyor. Ağustos ayında gündüz sıcaklıkları 25-27 derece, gece sıcaklıkları ise 20-22 derece civarında olmaktadır. Aylık toplam yağış miktarı ise yaklaşık 163 mm seviyesindedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, 16 Ağustos'taki koşulları takip edecek. 17 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 27-29 derece arasında olacak. Hafif yağışlar görülebilir. 18 Ağustos Salı günü, geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar yine 27-29 derece aralığında kalacak. 19 Ağustos Çarşamba günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 28-30 dereceye ulaşabilir.

Bu dönemde yağışlı havalarda dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmek önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanızı sağlayacaktır. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması gerekir. Araç kullanırken hızınızı azaltmak da hayati önem taşır. Sıcaklıkların 27-29 derece olacağı günlerde hafif ve nefes alabilir giysiler giymek faydalı olacaktır. Gün içinde bol su içerek vücudu susuz bırakmamak önemlidir.

Trabzon'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu tipik bir Karadeniz iklimine uygun geçecek. Bu koşullara uygun önlemler alarak, dışarıdaki aktivitelerinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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