HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 16 Aralık Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 16 Aralık 2025 Salı günü hava durumu yağmurlu ve serin geçecek. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranının yüksek olacağı bu günde, saatte 15 kilometre hızla esecek rüzgar dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde ise hava daha ılıman olacak. 17, 18 ve 19 Aralık'ta sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişecek. Güneşli günler için hazırlıklı olmak önemli.

Trabzon Hava Durumu! 16 Aralık Salı Trabzon hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Trabzon'da hava durumu yağmurlu ve serin. Gün boyunca hava sıcaklığı 6 ile 9 derece arasında değişecek. Yağmur geçişleri nedeniyle nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın saatte yaklaşık 15 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Bu durum, Trabzon'da gün için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman olacak. 17 Aralık Çarşamba günü, hava sıcaklığı 6 ile 11 derece arasında ölçülecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 18 Aralık Perşembe günü, hava sıcaklığı 6 ile 12 derece olacak. Bu gün bol güneş ışığı görülmesi bekleniyor. 19 Aralık Cuma günü, sıcaklığın 8 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Hazırlıklı olmanız, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'Cem Küçük'ten Furkan Torlak çıkışı: 'Neler yaptığın biliniyor'
Arkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralıArkadaşların silahla oyunu kanlı bitti: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Poliklinik müdürü karı koca azılı sapık çıktı

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girdi: Görüntüler yayınlandı

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.