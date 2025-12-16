Trabzon Hava Durumu! 16 Aralık Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, Trabzon'da hava durumu yağmurlu ve serin. Gün boyunca hava sıcaklığı 6 ile 9 derece arasında değişecek. Yağmur geçişleri nedeniyle nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın saatte yaklaşık 15 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Bu durum, Trabzon'da gün için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman olacak. 17 Aralık Çarşamba günü, hava sıcaklığı 6 ile 11 derece arasında ölçülecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 18 Aralık Perşembe günü, hava sıcaklığı 6 ile 12 derece olacak. Bu gün bol güneş ışığı görülmesi bekleniyor. 19 Aralık Cuma günü, sıcaklığın 8 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Hazırlıklı olmanız, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olur.