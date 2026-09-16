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Trabzon Hava Durumu! 16 Eylül Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, güzel bir gün vaat ediyor. Sabah serinliği 20 derece olarak ölçülüyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 23 dereceye çıkabilir. Ara ara hafif yağışlar bekleniyor, bu nedenle şemsiyenizi kontrol etmeyi unutmayın. Hafta sonu ise sıcaklık 18-20 dereceye düşebilir. Doğa yürüyüşlerine çıkacak olanların da hazırlıklı olmaları gerektiği ifade ediliyor. Trabzon’un doğal güzelliklerini yaşamak için uygun kıyafet seçimi önem taşıyor.

Trabzon Hava Durumu! 16 Eylül Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, şehirdeki iklim özellikleriyle güzel bir gün sunuyor. Bugün sabah saatlerinde serin bir hava var. Hava sıcaklıkları 20 derece civarında. Öğle saatlerine yaklaştıkça sıcaklık 23 dereceye kadar yükselebilir. Akşamüstü ise sıcaklığın 19-21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu nedenle dışarıda rahat hareket etmek için hafif bir mont veya ceket almanızda fayda var.

Gün içerisinde ara ara hafif yağış gözlemlenebilir. Dışarı çıkmadan önce şemsiyenizi kontrol etmelisiniz. Trabzon’un mevsim geçişlerinde sık karşılaşılan bu hafif yağışlar doğanın canlanmasına sebep oluyor. Özellikle deniz kenarındaki yürüyüş yolları, hafif yağmurdan sonra mistik bir havaya bürünüyor. Trabzon’un manzaraları da bu durumda daha göz alıcı hale geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminlerine göre, haftanın geri kalanı 20 derece civarında olacak. Özellikle hafta sonu hava 18-20 dereceye kadar serinleyebilir. Bu durum açık hava etkinlikleri için hoş bir fırsat sunuyor. Ancak, ilerleyen günlerde kısa süreli yağışlar bekleniyor. Bu nedenle tedbirli olmakta fayda var.

Açık hava etkinlikleri planlayanların yanı sıra doğa yürüyüşlerine çıkacakların da iyi bir hazırlık yapmaları lazım. Hava değişimlerine karşı tedbir almak gerekiyor. Yağışlı havalarda kaygan zeminlere dikkat etmek önemli. Bu ufak önlemler, deneyiminizi olumlu yönde etkileyecektir.

Trabzon’un doğal güzelliklerini en iyi şekilde deneyimlemek için hava koşullarına uygun giyinin. Yanınıza gereken eşyaları almayı unutmayın. Böylece, hem bugünkü hava durumundan hem de gelecekteki hava şartlarından faydalanabilirsiniz. Trabzon her mevsim çok güzel, hazırlıklı olmak yeterlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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