Trabzon Hava Durumu! 16 Haziran Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz, hava sıcaklığı 25 derece civarında. Gece sıcaklık ise 19 ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 2 ile 3 kilometre arasında değişecek. Bu koşullar, sıcak ve güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 17 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 25 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 19 ile 20 derece arasında tahmin ediliyor. 18 Haziran Perşembe günü de sıcaklık 25 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 20 ile 21 derece arasında olacağı öngörülüyor. 19 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı yine 25 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 21 ile 22 derece arasında olması bekleniyor. Bu durum, Trabzon'daki hava durumu hakkında genel bir fikir veriyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam oluşacak. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu durum rahatsızlık verebilir. Açık hava etkinlikleri sırasında bol su içmeye özen göstermek önemli. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek de faydalı olacaktır. Rüzgarın düşük hızda olması hava koşullarını biraz bunaltıcı hale getirebilir. Serin kalmak için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir.

Sonuç olarak Trabzon'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam oluşacak. Ancak yüksek nem ve düşük rüzgar hızı nedeniyle serin kalmak için önlemler almak gereklidir.