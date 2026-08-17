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Trabzon Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 17 Ağustos 2026 Pazartesi gününde hafif yağışlı ve ılık bir hava hakim olacak. Sıcaklık gündüzleri 25-27 derece, geceleri ise 21-22 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Özellikle yağmurlu günlerde hazırlıklı olmanız ve dışarı çıkmadan hava tahminlerini kontrol etmeniz önemli. Nem oranı yüksek olacağından giysi tercihlerinizde dikkat etmelisiniz.

Trabzon Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon'da 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu hafif yağışlı ve ılık olacak. Gündüz hava sıcaklığı 25 - 27 derece arasında ölçülecek. Gece ise sıcaklık 21 - 22 derece seviyesine düşecek. Bu durum, Trabzon'un Karadeniz iklimine uygun bir hava koşulu olduğunu gösteriyor.

Bugünkü hava durumuna gelirsek, hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız yararlı olacaktır. Nem oranının yüksek olacağı da unutulmamalı. Rahat ve nefes alabilen giysiler giymeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 18 Ağustos Salı günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. O günde hava sıcaklığı 25 - 27 derece arasında kalacak. 19 Ağustos Çarşamba günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklık 27 - 29 derece seviyesine çıkacak. 20 Ağustos Perşembe günü ise yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. O günde sıcaklık 26 - 28 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği dikkat gerektiriyor. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmeli ve buna göre hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilebilir. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Nemli günlerde, bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız.

Trabzon'da 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü hafif yağışlı ve ılık bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmeli, buna göre hazırlıklı olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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