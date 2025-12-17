HABER

Trabzon Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklık 11 derece civarındayken, akşam saatlerinde 9 dereceye düşecek. Nem oranı %78 düzeyinde kalacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Açık hava etkinlikleri için güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Ceket almak, serin saatlerde yararlı olacaktır. Hava durumu, keyifli bir gün geçirmenizi sağlıyor.

Taner Şahin

Trabzon'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz hava sıcaklığı 11 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Nem oranı %78 seviyelerinde kalacak. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı saati ise 16:55 olarak tahmin ediliyor.

Hava durumu, Trabzon'da ılıman bir gün geçireceğinizi gösteriyor. Sabah ve akşam saatlerinde biraz serinlik hissedilebilir. Bu nedenle, günün erken ve geç saatlerinde ceket almak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacağı için uygun kıyafetler tercih etmeniz önerilir.

Önümüzdeki günler de benzer hava koşulları olacak. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklık 12 derece civarında olacak. 19 Aralık Cuma günü de sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Her iki gün de bol güneş ışığı bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önemlidir. Bol su içmeyi ve hafif, açık renkli giysiler giymeyi unutmayın.

Trabzon'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu ılıman ve parçalı bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmak için gerekli önlemleri alması sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmelerini sağlayacaktır.

