Trabzon Hava Durumu! 17 Aralık Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 17 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu ve ılıman olacak. Gündüz hava sıcaklığı 11 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Nem oranı %78 seviyelerinde kalacak. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı saati ise 16:55 olarak tahmin ediliyor.

Hava durumu, Trabzon'da ılıman bir gün geçireceğinizi gösteriyor. Sabah ve akşam saatlerinde biraz serinlik hissedilebilir. Bu nedenle, günün erken ve geç saatlerinde ceket almak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacağı için uygun kıyafetler tercih etmeniz önerilir.

Önümüzdeki günler de benzer hava koşulları olacak. 18 Aralık Perşembe günü sıcaklık 12 derece civarında olacak. 19 Aralık Cuma günü de sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Her iki gün de bol güneş ışığı bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önemlidir. Bol su içmeyi ve hafif, açık renkli giysiler giymeyi unutmayın.

