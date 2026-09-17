HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 17 Eylül Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'daki hava durumu, Karadeniz ikliminin özelliklerini yansıtıyor. 20 derece civarındaki sıcaklık, sabah serinliği ile gün ortası sıcaklığının artışı arasında dalgalanıyor. Yoğun yağış ihtimali ve yüksek nem oranı, bunaltıcı bir hava hissi oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde ılıman havalar bekleniyor, ancak akşam saatlerinde soğuk havalara karşı hazırlıklı olmak önemli. Hava değişimlerine karşı tedbirli olmak, günlük yaşantıyı etkiliyor.

Trabzon Hava Durumu! 17 Eylül Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

17 Eylül 2026 tarihinde Trabzon'daki hava durumu, Karadeniz'in iklim özelliklerini yansıtıyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında. Özellikle sabah saatlerinde serin bir hava var. Gün ortasında sıcaklık artıyor. Yazın son demlerini hissettiriyor. Trabzon halkı, sıcak ve nemli havanın tadını çıkarıyor. Gökyüzünde zaman zaman bulutlar belirmekte. Bu da ara ara yoğun yağışları işaret ediyor. Nem oranı oldukça yüksek. Dolayısıyla bunaltıcı bir hava hissi oluşuyor.

Önümüzdeki günlerde, Trabzon'un iklim dinamikleri değişmeye başlayacak. Sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında dalgalanacak. Genel olarak havanın kapalı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerine doğru düşen sıcaklıklar, dışarıda plan yapanlar için soğuk hissettirebilir. Dışarı çıkanların, yanlarında hafif bir üst giysi bulundurması akıllıca olacak.

Hava durumu da sırasıyla değişim gösterecek. Bazı günler ılıman olacak. Diğer günler yüksek nemle hafif yağışlar görülebilir. Trabzon'da günlük yaşantıyı sürdürenlerin, yürüyüş yaparken hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması önemli. Havanın kararsızlığına karşı tedbir almak gerek. Kat kat giyinmek veya hava durumuna göre plan yapmak faydalı olacaktır.

Trabzon'da hava durumu, yazdan bahara geçişin izlerini taşıyor. Bugünkü hava rahatlatıcı ama bazen rahatsız edici bir nem hissiyatı yaratıyor. Önümüzdeki günlerde karışık hava şartları bekleniyor. Hava durumunu yakından takip etmek önemli. Sokağa çıkmadan önce iyi hazırlanmak, sağlıklı ve keyifli bir yaşam sürdürmek için elzem.

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandıİfadeleriyle tüm Türkiye’de infial yaratan anne ve baba tutuklandı
Dehşet gecesi! Boşandığı eşini öldürdü, 13 yaşındaki oğluna kurşun yağdırıp intihar ettiDehşet gecesi! Boşandığı eşini öldürdü, 13 yaşındaki oğluna kurşun yağdırıp intihar etti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Rusya dünyaya duyurdu: "Doğrudan savaş ilanı olur"

Erzurum Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma açıldı

Erzurum Palandöken Kaymakamı ve korumasına soruşturma açıldı

Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Aziz Yıldırım'dan Emre Bol'a sert tepki! "Önce bunun hesabını ver"

Michelin yıldızlı restorana gitti! Tabağındaki canlıyı garsona gösterince...

Michelin yıldızlı restorana gitti! Tabağındaki canlıyı garsona gösterince...

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Tapu işlemlerinde yeni dönem: 1 Ekim'de değişiyor

Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik

Fed sonrası piyasa çalkalandı: Altın fiyatlarında hareketlilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.