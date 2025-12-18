HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu ılımandır. Güneşli bir gün beklenmektedir. Gündüz sıcaklık 12 derece iken, akşam 6 derece civarında olacak. Rüzgar hızı 10 kilometre ile eserken, nem oranı %68 olarak ölçülmektedir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam ederken, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunulacaktır. Dışarıda vakit geçirirken giyiminize ve su tüketiminize dikkat etmelisiniz.

Trabzon Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

18 Aralık 2025 Perşembe günü Trabzon'da hava durumu ılımandır. Güneşli bir gün beklenmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 6 derece civarında seyredecek. Rüzgar 10 kilometre/saat hızla esecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Trabzon'daki hava durumu açık ve güneşli olarak planlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam ediyor. 19 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Akşam sıcaklığı ise 7 derece civarında seyredecek. 20 Aralık Cumartesi günü gündüzde sıcaklık 12 derece civarında. Akşamda ise 7 derece civarında ölçülecek. 21 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklığı 13 derecelere ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Ilıman hava koşulları dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Sabah ve akşam saatleri daha serin olabilir. Bu nedenle, bu saatlerde dışarı çıkarken dikkatli olmak gerekebilir. Bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, nem oranı yüksek olduğundan terleme olabilir. Bu nedenle bol su içmeye özen göstermek önemlidir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek de rahatlık sağlar.

Trabzon'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü ve sonraki günlerde hava durumu ılımandır. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için idealdir. Sabah ve akşam saatlerindeki serinliği dikkate almak önemlidir. Uygun giyinmek ve nem oranına dikkat etmek gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamışÖnce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.