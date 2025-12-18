Trabzon Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

18 Aralık 2025 Perşembe günü Trabzon'da hava durumu ılımandır. Güneşli bir gün beklenmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 6 derece civarında seyredecek. Rüzgar 10 kilometre/saat hızla esecek. Nem oranı %68 civarında olacak. Trabzon'daki hava durumu açık ve güneşli olarak planlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam ediyor. 19 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklığı 13 derece civarında olacak. Akşam sıcaklığı ise 7 derece civarında seyredecek. 20 Aralık Cumartesi günü gündüzde sıcaklık 12 derece civarında. Akşamda ise 7 derece civarında ölçülecek. 21 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklığı 13 derecelere ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Bu tarihlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Ilıman hava koşulları dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Sabah ve akşam saatleri daha serin olabilir. Bu nedenle, bu saatlerde dışarı çıkarken dikkatli olmak gerekebilir. Bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Ayrıca, nem oranı yüksek olduğundan terleme olabilir. Bu nedenle bol su içmeye özen göstermek önemlidir. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek de rahatlık sağlar.

Trabzon'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü ve sonraki günlerde hava durumu ılımandır. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için idealdir. Sabah ve akşam saatlerindeki serinliği dikkate almak önemlidir. Uygun giyinmek ve nem oranına dikkat etmek gerekmektedir.