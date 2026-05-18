Trabzon Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da hava durumu 18 Mayıs Pazartesi günü hafif sağanak yağmurla başlıyor. Sıcaklık 13°C ile 17°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde de bu hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 19 Mayıs'ta hafif yağmur, 20 Mayıs'ta sağanak yağış öngörülüyor. 21 Mayıs'ta ise çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız ve su geçirmeyen ayakkabılar giymeniz öneriliyor.

Zeynel Eren Ölüç

Trabzon'da 18 Mayıs Pazartesi günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önemlidir. Bugün, Trabzon'da hava durumu hafif sağanak yağmur ile başlar. Sıcaklık 16°C civarındadır. Gün boyunca sıcaklıklar 13°C ile 17°C arasında değişiklik gösterecektir. Bu durum, Trabzon'da serin ve yağışlı bir gün olacağını göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Mayıs Salı günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 14°C ile 17°C arasında olacak. 20 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağış öngörülüyor. Bu günün sıcaklıkları 14°C ile 19°C arasında değişecek. 21 Mayıs Perşembe günü çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 18°C arasında tahmin edilmektedir. Böylece Trabzon'da hava durumu hakkında genel bir fikir edinebiliriz.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önem taşır. Kat kat giyinmek akıllıca olur. Ayrıca, su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmeniz de iyi bir seçimdir. Böylece Trabzon'da hava durumu ne olursa olsun, rahat ve kuru kalabilirsiniz.

