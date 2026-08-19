Trabzon Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba, Trabzon'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 - 29 derece arasında olacak. Hava genel olarak güneşli gözükecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22 - 24 dereceye düşecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 8 km/saat bekleniyor. Bu güzel havada Trabzon'un tarihi, kültürel zenginliklerini keşfetmek için harika bir gün olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu oldukça keyifli geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 26 - 28 derece civarında seyredecek. Hava bu gün de güneşli olacak. 21 Ağustos Cuma günü sıcaklık 27 - 29 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak. 22 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 28 - 30 dereceye yükselecek. Bu gün de hava güneşli olacak.

Bu güzel havalarda Trabzon'un sahil şeridinde yürüyüş yapabilirsiniz. Denize girebilir veya açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Hava durumunu takip etmek önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleriniz varsa, hava durumu kontrolü faydalıdır. Güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka ve güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Sahilde iken su kaybını önlemek için bol su içmelisiniz. Rüzgarın hızı artabilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken buna dikkat edin. Hava durumunu düzenli kontrol ederek ani değişikliklere karşı hazırlıklı olun.