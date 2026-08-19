HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 19 Ağustos 2026 itibarıyla hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklıkları 27-29 derece arasında seyredecek. Güneşli bir gün geçirecek olan Trabzon'da geceleri sıcaklık 22-24 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 8 km/saat bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar 26-30 derece arasında olacak. Sahilde yürüyüş yapmak, denize girmek veya açık hava etkinliklerine katılmak için mükemmel bir zaman. Güneşten korunmayı unutmayın.

Trabzon Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba, Trabzon'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 - 29 derece arasında olacak. Hava genel olarak güneşli gözükecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 22 - 24 dereceye düşecek. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 8 km/saat bekleniyor. Bu güzel havada Trabzon'un tarihi, kültürel zenginliklerini keşfetmek için harika bir gün olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu oldukça keyifli geçecek. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 26 - 28 derece civarında seyredecek. Hava bu gün de güneşli olacak. 21 Ağustos Cuma günü sıcaklık 27 - 29 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak. 22 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 28 - 30 dereceye yükselecek. Bu gün de hava güneşli olacak.

Bu güzel havalarda Trabzon'un sahil şeridinde yürüyüş yapabilirsiniz. Denize girebilir veya açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Hava durumunu takip etmek önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleriniz varsa, hava durumu kontrolü faydalıdır. Güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka ve güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Sahilde iken su kaybını önlemek için bol su içmelisiniz. Rüzgarın hızı artabilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken buna dikkat edin. Hava durumunu düzenli kontrol ederek ani değişikliklere karşı hazırlıklı olun.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eğlence merkezlerine 'fuhuş' operasyonu! Gözaltılar varEğlence merkezlerine 'fuhuş' operasyonu! Gözaltılar var
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i yaralayan saldırgan yakalandı!Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’i yaralayan saldırgan yakalandı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı

Mert Yazıcıoğlu imajını yeniledi: Görenler tanıyamadı

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.