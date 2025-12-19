Trabzon Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün 19 Aralık 2025 Cuma. Trabzon'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı yaklaşık 13°C. Akşam saatlerinde sıcaklık 7°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %69 seviyelerine ulaşacak. Rüzgar hızı saatte 5.9 km civarında olacak. Gün doğumu saati 07:39. Gün batımı ise 16:53 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Aralık Cumartesi günü parlak güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı bu gün 13°C civarında olacak. 21 Aralık Pazar günü sıcaklık 14°C'ye yükselebilir. Bulutlu bir hava geçmesi olası.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken ceket almanız faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacağından uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hafif bekleniyor. Bu nedenle rüzgar koruyucu bir giysiye ihtiyaç kalmayabilir.

