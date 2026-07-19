Trabzon Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Trabzon'da hava durumu ılımandır. Hava oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26 derece civarında olacak. Hava genellikle bulutlu görünmektedir. Gece saatlerinde sıcaklık 21 dereceye düşecek. Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü, 20 Temmuz 2026, sıcaklık 28 derece civarında olacak. Hava güneşli olacaktır. Salı günü, 21 Temmuz 2026, hava sıcaklığı 27 derecede kalacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak. Çarşamba günü, 22 Temmuz 2026, sıcaklık yine 27 derece civarında olacak. Hava bulutlu ve güneşli geçecektir. Trabzon'da hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacaktır.

Güzel hava koşullarından faydalanmak önemlidir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmekte fayda var. Hava sıcaklıkları artarken dikkatli olmalısınız. Özellikle öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek iyi bir tercih olabilir. Trabzon'da bu koşullardan en iyi şekilde yararlanmak için önlemler almanız gerekmektedir.