Trabzon Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 20 Aralık 2025 cumartesi günü hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 12 dereceye çıkacak. Akşam ise sıcaklık 9 derece olacak. Rüzgar güneyden hafif esecek. Nem oranı %64 seviyelerinde. Önümüzdeki günlerde hava durumu ılık kalacak. 21 Aralık'ta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 22 Aralık'ta bulutlu ve güneşli hava olacak. 23 Aralık'ta hafif yağmur görülecek. Dışarıda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Ufuk Dağ

Bugün, 20 Aralık 2025 Cumartesi, Trabzon'da hava durumu güzel. Gün boyunca hava açık, güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 12 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 derece olacak. Rüzgar güneyden hafif esecek. Hızı 8 km/saat civarında. Nem oranı %64 seviyelerinde. Bu güzel havada dışarıda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu ılıman olacak. 21 Aralık Pazar günü hava parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 12 derece. Gece sıcaklığı da 12 derece olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı 10 km/saat civarında. Nem oranı %61 seviyelerine düşecek. 22 Aralık Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 15 derece, gece 9 derece civarında. Rüzgar güneybatıdan hafif esecek. Hızı 8 km/saat olacak. Nem oranı %68 seviyelerinde kalacak.

23 Aralık Salı günü ise hafif yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık gündüz 14 derece, gece 10 derece olacak. Rüzgar yine güney yönünden esecek. Hızı 10 km/saat düzeyinde olacak. Nem oranı %72 seviyelerine ulaşacak. Bu süreç boyunca hava genellikle ılıman kalacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir dönemdesiniz. Ancak 23 Aralık için hazırlıklı olmanızda fayda var. Genel olarak Trabzon'da hava durumu keyifli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için elverişli günler sizi bekliyor.

