Trabzon Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Temmuz Pazartesi 2026, Trabzon'da hava durumu keyifli. Hava sıcaklığı 27 ile 29 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 31 derece civarında görünüyor. Nem oranı %70 civarında. Rüzgarın hızı 2,5 km/saat olarak ölçülecek. Yağış beklenmiyor. Gün boyunca güneşli bir hava hâkim olacak.

Bu güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri ideal bir seçenek. Ayrıca parkta vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak da önemli. Güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin. Bol bol su içmeyi de unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 26 ile 28 derece arasında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise 25 ile 27 derece arasında ölçülecek. Her iki gün de güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Açık hava etkinlikleri için harika bir fırsat. Güneş ışınlarına dikkat etmekte fayda var. Güneş kremi kullanmayı unutmayın ve su içmeyi ihmal etmeyin.