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Trabzon Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'daki 21 Ekim 2026 hava durumu, ılıman sıcaklıklarla dikkat çekiyor. Gün boyunca 19-22 derece arasında seyreden sıcaklıklar, sabah ve akşam saatlerinde 18 dereceye kadar düşebilir. Parçalı bulutlu gökyüzü ve serinletici rüzgar, açık hava etkinlikleri için fırsatlar sunuyor. Ancak, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önem taşıyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların düşmesi ve olası yağışlar, ziyaretçilerin planlarını gözden geçirmesini gerektiriyor.

Trabzon Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon, 21 Ekim 2026 tarihinde hava durumu ılıman bir seyir izliyor. Şehirde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü görülebilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar 18 dereceye kadar düşebilir. Deniz kenarındaki rüzgar, serinletici bir etki yaratıyor.

Bugünkü hava durumu tahminleri, Trabzon halkına hareket katacak nitelikte. Yurt genelinde olduğu gibi, burada da mevsim geçişleri nedeniyle değişkenlikler var. Parçalı bulutların arasından zaman zaman güneş görünebilir. Bu durum, açık havada vakit geçirmenizi sağlar. Ancak, hava koşullarındaki istikrarsız dönemlerde ani değişimlere hazırlıklı olmak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Genel tahminler, şehirde bazı değişiklikler olabileceğini gösteriyor. Özellikle hafta ortasından itibaren sıcaklıkların düşeceği öngörülüyor. Sıcaklık 17-19 derece aralığında hissedilebilir. Cumartesi gününden itibaren ara ara yağışlı günler yaşanabilir. Trabzon’u ziyaret edeceklerin, bu durumu göz önünde bulundurarak plan yapmaları faydalı olacaktır.

Bu tür hava koşullarında dikkat edilmesi gereken noktalar var. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda hava durumuna dikkat etmekte yarar var. Havanın ılımlı olduğu günlerde kat kat giyinmek, serin ve ıslak hissetmenizi önler. Dışarıda uzun süre kalacaksanız, yağışlara karşı bir şemsiye almanız iyi bir fikir olabilir.

Trabzon’un 21 Ekim 2026 tarihli hava durumu, doğal güzellikleri keşfetmek için harika bir fırsat sunuyor. Ilıman iklimdeki bu günleri, fırsatlarla dolu geçirmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak, değişen hava durumlarına karşı dikkatli olmayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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