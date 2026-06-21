Trabzon Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu önemli detaylar sunuyor. Plan yaparken bu verileri dikkate almak gerekiyor. Hava sıcaklıkları 20 - 25 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu sıcaklık aralığı, ılıman ve rahat bir hava sunacak.

Gün boyunca yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı, sıcaklık hissini artırabilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için bu durum rahatsızlık verebilir.

Rüzgar hafif esiyor. Hava koşulları daha sakin bir hale geliyor. Bu da yürüyüş yapmak için uygun bir ortam sağlıyor. Ancak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer koşulları sürdürmesi bekleniyor. 22 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 19 - 22 derece arasında olacak. 23 Haziran Salı günü ise 19 - 24 derece arasında değişecek. Bu durum, büyük bir değişiklik olmayacağını gösteriyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanızda yarar var. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacağından bol su içmelisiniz. Dışarıda vakit geçirirken ani yağışlar için şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız.

Trabzon'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu, planlarınızı etkileyen unsurlar sunuyor. Benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.