Trabzon Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 21 Şubat 2026 günü hava durumu ılımandır. Sıcaklıklar 14 ile 8 derece arasında değişecek. Gün içerisinde hafif yağmurlar etkili olacak. Rüzgar batıdan saatte 10 kilometre hızla esecek. Şubat ayında gözlemlenen mevsim normalleri, yağışlı hava koşullarını içeriyor. 22 Şubat'ta yer yer sağanaklar beklenirken, 23 Şubat'ta çisenti etkili olacak. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak önemlidir.

Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu ılımandır. Şehrin Karadeniz iklimine uygun bir seyir izliyor. Gün boyunca sıcaklıklar 14 ile 8 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde hafif yağmurlar bekleniyor. Rüzgar batıdan esiyor. Hızı saatte 10 kilometre olarak tahmin ediliyor. Rüzgar, hava koşullarını serinletebilir.

Trabzon'un mevsim normalleri gözlemleniyor. Şubat ayı boyunca ortalama sıcaklık 12 derece civarında seyrediyor. Yağışlı günler burada sıkça görülmektedir. 21 Şubat Cumartesi günü beklenen hava koşulları, bölgenin iklim özelliklerini yansıtıyor.

Gelecek günlerde de yağışlı hava devam edecek. 22 Şubat Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları 12 ile 7 derece arasında değişecek. 23 Şubat Pazartesi günü yağmur ve çisenti etkili olacak. O gün sıcaklıklar 9 ile 7 derece arasında olacak. Hava sıcaklıklarının bu süreçte 7 ile 14 derece arasında değişmesi öngörülüyor.

Bu dönemde yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysi almanız iyi bir seçenektir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarın batıdan esmesi nedeniyle, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Sıcaklıkların 7 ile 14 derece arasında değişmesi, kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız için fırsat sunar. Trabzon'daki değişken hava koşullarına karşı daha rahat bir gün geçirebilirsiniz.

