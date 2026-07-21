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Trabzon Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 21 Temmuz 2026 tarihinden itibaren hava durumu genellikle sıcak ve nemli olacak. 27-28 dereceye ulaşan gündüz sıcaklıkları, gece ise 22-23 derece dolaylarında seyredecek. Nem oranı yüzde 70 düzeyinde kalacak. Sıcak havalarda su tüketimi ve güneşten korunma önem taşıyor. Ayrıca hafif giysiler tercih etmek ve gölgede kalmak sağlık açısından faydalı olacaktır. Rüzgar hızı da 2-3 km/saat aralığında değişecek.

Trabzon Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Trabzon'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27-28 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 22-23 derece arasında olacak. Nem oranı %70 civarında kalacak. Rüzgar hızı 2-3 km/saat arasında değişecek. Bu koşullar, Trabzon'da hava durumunun sıcak ve nemli olacağını gösteriyor.

22 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 26-27 derece tahmin ediliyor. 23 Temmuz Perşembe günü ise 27-28 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları bu günlerde 21-22 derece arasında gerçekleşecek. Nem oranı %70 oranında kalacak. Rüzgar hızı da 2-3 km/saat aralığında devam edecek. Bu durum, Trabzon'daki hava koşullarının sıcak ve nemli olacağını işaret ediyor.

Sıcak ve nemli havalarda dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Vücut su kaybını önlemek için bol su içmek gereklidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de önemli. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme zorlaşabilir. Bu nedenle serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek iyi bir seçimdir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

Trabzon'da 21 Temmuz 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve nemli olacak. Vücut sağlığını korumak için su tüketimine dikkat etmek gerekmektedir. Güneşten korunmak, uygun giysiler seçmek de sağlık için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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