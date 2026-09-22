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Trabzon Hava Durumu! 22 Eylül Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 22 Eylül 2026 tarihi serin ve hafif yağışlı bir hava durumu ile geçiyor. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde bulutlu gökyüzü ve ara ara yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların şemsiye ve katmanlı giysiler hazırlaması önemli olacak. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 20 - 23 derece arasında olacaktır, bu nedenle hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Trabzon Hava Durumu! 22 Eylül Salı Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon, 22 Eylül 2026 tarihinde serin ve hafif yağışlı bir hava durumu ile karşı karşıya. Şehirde sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Bu dönem tipik iklim profilini yansıtıyor. Sabaha serin rüzgarlar hakim olacak. Gün boyu bu rüzgarlar etkili olacak. Öğle saatlerinde bulutlu bir gökyüzü görülecek. Ara ara yağışlar meydana gelecek. Bu durum, Trabzon’lar için dinamik bir hava yaratacak.

Trabzon'un hava durumu oldukça değişken. Bugünkü hava, dışarıda vakit geçirmek için pek uygun değil. Eğer dışarıda bir etkinlik planlıyorsanız, şemsiyenizi almayı unutmayın. Yağışların sıklığına bağlı sıcaklık hissi değişebilir. Bu yüzden katmanlı giysiler giymek iyi bir fikir olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel iklim dinamiklerine paralel gidecek. Yarın ve sonraki günlerde sıcaklıklar 20 - 23 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde serin havanın etkili olacağını belirtmek gerekir. Bu durum, Trabzon'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için kıyafet seçimini önemli kılıyor.

Yağış ihtimali, dönemin genel yapısına göre artış gösterebilir. Açık havada yapılan etkinliklerde dikkatli olmak gerekiyor. Ani hava değişimlerine şemsiyesiz yakalanmamak için hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken kısa süreli yağışlar için yanınıza bir hırka almanızı öneriyorum.

Trabzon'daki bu hava durumu oldukça etkileyici bir deneyim sunuyor. Şu anki hava durumu ile birlikte, önümüzdeki günlerde Trabzon'un doğal güzelliklerinin tadını çıkarmak için hazırlığınızı yapmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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