Trabzon Hava Durumu! 23 Aralık Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 23 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genel olarak bulutlu ve hafif yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklığı 13 derece, akşam saatlerinde ise 11 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 10 kilometre hızla esecek. Yüksek nem oranı, astım ya da alerji gibi rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymesi ve yanlarında şemsiye bulundurması önemlidir.

Ufuk Dağ

23 Aralık 2025 Salı günü Trabzon'da hava durumu genellikle bulutlu olacaktır. Hafif yağış beklenmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 derece civarına düşecek. Rüzgar güneyden esmesi bekleniyor. Hızı saatte 10 kilometre civarında olacaktır. Nem oranı %62 ile %73 arasında değişecektir.

Bu hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları lazım. Hafif yağmurlu havaya uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Yanlarında şemsiye bulundurmaları önem taşır. Nem oranının yüksek olması astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Tedavi planlarına dikkat edilmesi gerekebilir.

24 Aralık Çarşamba günü Trabzon'da yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 13 derece civarında seyredecek. Gece ise 8 dereceye düşecektir. Rüzgar güneydoğu yönünden esmesi tahmin ediliyor. Hızı saatte 6 kilometre olacaktır.

25 Aralık Perşembe günü hava durumu genellikle bulutlu olacaktır. Hafif yağmur beklenmektedir. Gündüz sıcaklığı 14 derece civarında olacaktır. Gece sıcaklık ise 9 derece civarında seyredecek. Rüzgar güneybatıdan esmesi bekleniyor. Hızı saatte 11 kilometreye ulaşacaktır.

Bu dönemde yağışlı ve nemli hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giyilmelidir. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir. Ayrıca solunum yolu rahatsızlıkları olanların tedavi planlarına dikkat etmeleri önerilir.

