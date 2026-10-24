Trabzon Hava Durumu! 24 Ekim Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Ekim 2026 Cumartesi tarihinde, Trabzon'daki hava durumu değişken bir tablo sunuyor. Şehirlerin iklimi ve coğrafi özellikleri, hava durumunu etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Hava durumu hakkında bilgi almak isteyenler için, Trabzon'da sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava serin. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 20 derece civarına yükselecek. Ancak, ara ara kısa süreli yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar, havayı biraz daha serinletebilir.

Trabzon hava durumu için rüzgar da önemli. Hafif rüzgar, havanın nemli yapısını belirgin hale getirecek. Dışarı çıkarken bir süveter veya ince bir mont almak iyi bir fikir olabilir. Havanın serinliği sabah yürüyüşleri için idealdir. Fakat, ani yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklikler gösterecek. Hafta ortasına kadar sıcaklıkların dalgalanması bekleniyor. Geceleri sıcaklık 15 dereceye kadar düşebilir. Gün boyunca ise 18-21 derece arasında sıcaklıklar öngörülüyor. Havanın daha fazla yağışlı olması, dışarı çıkacak olanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor. Hafta sonuna doğru yağışların yoğunlaşması söz konusu. Seyahat veya dış mekan planları yaparken hava durumunu takip etmek önemli hale gelecek.

Bu süreçte giysi tercihlerine dikkat etmek faydalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, planlarınızı korumanıza yardımcı olabilir. Dış mekan etkinlikleri için kapalı alan alternatifleri düşünmek de iyi bir fikir. Yağışlı havalardan etkilenmemek açısından bu önemlidir. Ayrıca, ıslak zeminlerde kayma riski konusunda dikkatli olmak gereklidir. Yürüyüş ve diğer aktivitelerde bu durum önem taşır.

Trabzon'da 24 Ekim Cumartesi hava durumu, hafif yağışlar ve serinlik ile hissedilecek. Önümüzdeki günlerde daha dalgalı ve yağışlı bir hava durumu bekleniyor. Hava koşullarını takip etmek, hava durumundaki değişikliklere hazırlıklı olmanın avantajlarını gözler önüne seriyor.