Trabzon Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 24 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu, muhtemel sağanaklarla başlayacak. Sıcaklık 14 derece civarında olacak. Gün içinde sıcaklık 15 dereceye yükselebilir. Akşam ve gece saatlerinde ise 8 derece civarında seyredecek. Rüzgar, doğu yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %72 ile %78 arasında değişecek.

25 Nisan Cumartesi günü hava durumu 15 derece civarında olacak. 26 Nisan Pazar günü 16 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. 27 Nisan Pazartesi günü hava durumu 15 derece civarında seyredecek. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi bekleniyor. Nem oranı yine %72 ile %78 arasında değişecek.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin olabilirsiniz. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmalısınız. Muhtemel sağanaklara karşı hazırlıklı olmalısınız. Şemsiye veya su geçirmez bir mont almakta fayda var. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler giymek akıllıca olacaktır.