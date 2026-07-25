Trabzon Hava Durumu! 25 Temmuz Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 25 Temmuz 2026 Cumartesi, Trabzon'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca zaman zaman yağmurlu ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 22 ile 27 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 19 ile 23 derece civarında görülecek. Nem oranı yüksek. Bu, hava sıcaklığını daha sıcak hissettirebilir. Rüzgarın hızı 3 ile 4 km/s arasında olacak.

Bu tür hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmak önemli. Şemsiyelerinizi yanınıza almanız, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilen kıyafetleri tercih edebilirsiniz. Bu kıyafetler, rahatlık sağlayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 26 Temmuz Pazar günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 21 ile 25 derece arasında olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü bulutların arasından ara ara güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 21 ile 26 derece civarında olacak. 28 Temmuz Salı günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 22 ile 28 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Hava sıcaklıklarına uygun giyinerek rahat bir gün geçirebilirsiniz.