Trabzon Hava Durumu! 26 Aralık Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Aralık 2025 Cuma. Trabzon'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Hava sıcaklıkları 5 ile 10 derece arasında değişecek. Trabzon'da bugünkü hava durumu, yağmurlu ve serin olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Aralık Cumartesi günü, hava sıcaklıkları 4 ile 7 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir gün bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü ise hava sıcaklıkları 4 ile 9 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün öngörülüyor.

Bu hava koşullarında, dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olabilir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmeli. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini unutmamak gerekir. Yanınızda bir mont veya ceket bulundurmakta yarar vardır. Hava durumu değişiklikleri olabileceğinden güncel tahminleri takip etmek önemlidir.