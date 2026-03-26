Trabzon Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

26 Mart 2026 Perşembe günü Trabzon'da hava durumu yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz sıcaklık 10-11 derece civarında. Gece ise sıcaklık 9-10 derece arasında olacak. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir mont almanız faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde hava durumu genel olarak benzer şekilde devam edecek. 27 Mart Cuma günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 11-12 derece, gece ise 9-10 derece civarında tahmin ediliyor. 28 Mart Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13-14 derece, gece 9-10 derece arasında seyredecek. 29 Mart Pazar günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 15-16 derece, gece ise 10-11 derece civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları serin ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almak önerilir. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Böylece Trabzon'daki hava koşullarına daha hazırlıklı olabilirsiniz. Bu, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.