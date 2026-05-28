Trabzon Hava Durumu! 28 Mayıs Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 28 Mayıs Perşembe günü, hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20-21 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklık ise 15-17 derece arasında olacak. Bu dönemde hafif yağışların görülmesi muhtemeldir.

29 Mayıs Cuma günü orta şiddetli yağışlar etkili olacak. 30 Mayıs Cumartesi günü hafif yağışlar devam edecek. 31 Mayıs Pazar günü ise çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları göz önüne alındığında, dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen giysiler tercih etmenizde yarar var. Ayrıca, hava sıcaklıkları 15-20 derece arasında değişecek. Hafif bir ceket veya kazak bulundurmanız önerilir. Hava tahminlerini düzenli kontrol etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmanız, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.