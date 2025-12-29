Trabzon Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Aralık Pazartesi 2025. Trabzon'da hava durumu kısmen güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Rüzgar batı yönünden orta şiddetle esecek. Nem oranı %43 ile %61 arasında değişecek. Gece saatlerinde hafif yağışlı hava bekleniyor.

30 Aralık Salı günü hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 10 derece civarında kalacak. Rüzgar güneydoğu yönünden orta şiddetle esecek. 31 Aralık Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yine 11 derece civarında. Gece sıcaklığı 4 dereceye düşecek.

1 Ocak Perşembe günü yağmurun azalması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı -1 dereceye inecek. Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde dışarı çıkarken uygun kıyafetler almalısınız. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Sürüş yaparken hız azaltılmalı. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkate alınmalı. Ayrıca rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda zaman geçirilmeli.