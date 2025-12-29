HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 29 Aralık Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve gündüz sıcaklığı 10 dereceyi bulacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşerken, hafif yağmur gece saatlerinde etkili olacak. 30 Aralık Salı günü açık ve güneşli hava bekleniyor. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde yağmur ve çisenti görülecek. Dışarıda uygun kıyafetler giymek ve kaygan zeminlere dikkat etmek önemli. Rüzgarlı günlerde açık alanlardan kaçınılmalı.

Trabzon Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 29 Aralık Pazartesi 2025. Trabzon'da hava durumu kısmen güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Rüzgar batı yönünden orta şiddetle esecek. Nem oranı %43 ile %61 arasında değişecek. Gece saatlerinde hafif yağışlı hava bekleniyor.

30 Aralık Salı günü hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 10 derece civarında kalacak. Rüzgar güneydoğu yönünden orta şiddetle esecek. 31 Aralık Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yine 11 derece civarında. Gece sıcaklığı 4 dereceye düşecek.

1 Ocak Perşembe günü yağmurun azalması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı -1 dereceye inecek. Bu dönemde hava koşulları değişken olacak. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde dışarı çıkarken uygun kıyafetler almalısınız. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Sürüş yaparken hız azaltılmalı. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkate alınmalı. Ayrıca rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda zaman geçirilmeli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar varDAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar var
Kosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan ettiKosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.