Trabzon Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

29 Haziran Pazartesi 2026'da Trabzon'da hava durumu oldukça keyifli. Şehirde hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25-26 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 19-20 derece arasında seyrediyor. Nem oranı %60-65 seviyelerinde. Rüzgar hızı 2-3 km/saat arasında değişiyor. Trabzon'daki hava durumu rahatlatıcı ve konforlu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 26-27 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 19-20 derece civarında kalacak. 1 Temmuz Çarşamba günü de hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 27-28 derece arasında olacak. Gece ise 20-21 derece civarında seyredecek. 2 Temmuz Perşembe günü hava çoğunlukla açık. Gündüz sıcaklığı 27-28 derece olacak. Gece sıcaklığı da 19-20 derece civarına düşecek. Trabzon'da hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak.

Bu güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri yapabilir, doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalırken dikkatli olmalısınız. Güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı unutmayın. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyin. Rüzgar hızının düşük olduğunu göz önünde bulundurun. Deniz kenarında rüzgar sörfü gibi aktiviteler için uygun koşullar olmayabilir. Su sporları yapmayı planlıyorsanız, rüzgar durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Trabzon'da 29 Haziran Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde de bu durumun devam etmesi bekleniyor. Fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.