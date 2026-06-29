HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 29 Haziran 2026 tarihinde hava durumu oldukça keyifli. Güneşli ve açık bir hava ile sıcaklık gündüz 25-26 derece, gece ise 19-20 derece civarında seyrediyor. Nem oranı %60-65 seviyelerinde. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek, doğa ile iç içe etkinlikler yapmak için ideal koşullar mevcut. Güneş altında uzun süre kalırken dikkatli olmalısınız.

Trabzon Hava Durumu! 29 Haziran Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

29 Haziran Pazartesi 2026'da Trabzon'da hava durumu oldukça keyifli. Şehirde hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25-26 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 19-20 derece arasında seyrediyor. Nem oranı %60-65 seviyelerinde. Rüzgar hızı 2-3 km/saat arasında değişiyor. Trabzon'daki hava durumu rahatlatıcı ve konforlu.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Haziran Salı günü hava açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 26-27 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 19-20 derece civarında kalacak. 1 Temmuz Çarşamba günü de hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 27-28 derece arasında olacak. Gece ise 20-21 derece civarında seyredecek. 2 Temmuz Perşembe günü hava çoğunlukla açık. Gündüz sıcaklığı 27-28 derece olacak. Gece sıcaklığı da 19-20 derece civarına düşecek. Trabzon'da hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak.

Bu güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sahil yürüyüşleri yapabilir, doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalırken dikkatli olmalısınız. Güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı unutmayın. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyin. Rüzgar hızının düşük olduğunu göz önünde bulundurun. Deniz kenarında rüzgar sörfü gibi aktiviteler için uygun koşullar olmayabilir. Su sporları yapmayı planlıyorsanız, rüzgar durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Trabzon'da 29 Haziran Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla hava durumu oldukça güzel. Önümüzdeki günlerde de bu durumun devam etmesi bekleniyor. Fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri yapabilir, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Helikopter kazası kamerada! 14 kişi ölmüştüHelikopter kazası kamerada! 14 kişi ölmüştü
Venezuela ve Japonya'nın ardından bir deprem de Çin'deVenezuela ve Japonya'nın ardından bir deprem de Çin'de

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Putin itiraf etti! Dünyayı etkileyebilecek karar masada

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

Canlı yayında kabine iddiası! "3 ila 5 bakanın görev değişimi olabilir"

CANLI | Güney Afrika - Kanada maç anlatımı!

CANLI | Güney Afrika - Kanada maç anlatımı!

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

En düşük emekli maaşı ne olacak? Emekli için 'refah payı' sözleri

En düşük emekli maaşı ne olacak? Emekli için 'refah payı' sözleri

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.