Trabzon Hava Durumu! 29 Mart Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 29 Mart 2026 Pazar günü hava durumu sabah saatlerinde yoğun sisle başlayacak. Günün ilerleyen saatlerinde sisin kalkması bekleniyor. Hava sıcaklığının 16 derece civarına yükselmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 10 derece civarında olacak. Rüzgar sabah saatlerinde saatte 18 km hızla esecek. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı 13 km'ye düşecek. Nem oranı gün boyunca yüksek seyredecek. Özellikle öğleden sonra nem oranı %63'e kadar çıkacak. Açık alanlarda dikkatli olunması öneriliyor.

Hava durumu önümüzdeki günlerde değişecek. 30 Mart Pazartesi günü yağmur geçişleri bekleniyor. Bu gün hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak. 31 Mart Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Bu gün hava sıcaklığı 15 derece civarında seyredecek. 1 Nisan Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Bu tarih için sıcaklık 17 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun önlemler almak önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Serin ve yağışlı havalarda kat kat giyinmek de önerilmektedir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması gerekir. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınmalıdır. Böylece konforlu bir gün geçirmek mümkün olacaktır.